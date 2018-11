On. Claudia Porchietto (FI): Tav, petizione Chance.org, 40 mila adesioni

Agenpress. Le 40 mila adesioni raccolte dalla petizione Si Tav su Change.org sono un risultato molto significativo che dovrebbe far riflettere questo governo su la messa a punto di un’opera che non si può bloccare né procrastinare .

Un’opera che è voluta dai piemontesi che vedono in essa la possibilità di crescere e di smarcarsi dall’evidente spostamento dell’asse economico verso Milano e verso il Nord Est. Il Paese e non solo il Piemonte crede nella spinta economica che opere come la Tav, la via della Seta e il Terzo Valico possono dare.

Così in una nota l’On.Claudia Porchietto (FI).