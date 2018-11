Prescrizione. Cosimo Maria Ferri (PD): “Si Lavori insieme per porre fine a processi infiniti nell’interesse di tutte le parti”

Agenpress. “Si Lavori insieme per porre fine a processi infiniti nell’interesse di tutte le parti processuali, ma lo si faccia realmente e con convinzione. La strada dell’emendamento presentato dal M5S al Dl anti corruzione non è la strada giusta, anche per le modalità di una tecnica parlamentare che non ha sviluppato il dibattito, divide la stessa maggioranza, lasciando immaginare che più che un tentativo serio di riforma si tratti di una strategia del M5S per far dimenticare l’inserimento nel DL Genova del Condono Di Maio per Ischia e dell’innalzamento della soglia massima di idrocarburi da utilizzare nei fanghi che fertilizzano i prodotti agricoli che consumiamo sulla tavola.

Come può, chi si erige a paladino della giustizia, a parole chiedere più legalità e contemporaneamente fare un condono tombale e depenalizzare condotte che mettono in pericolo la sicurezza alimentare dei cittadini?

Per affrontare seriamente il tema del funzionamento della macchina della giustizia occorre anzitutto monitorare gli effetti della riforma Orlando. Con la sua introduzione, sono stati allungati i tempi di prescrizione 18 mesi di sospensione tra sentenza di primo grado e giudizio d’appello e 18 mesi tra quest’ultimo giudizio e il ricorso di cassazione. Inoltre è stato previsto un aumento ulteriore per i reati contro la PA (come corruzione), per i reati stalking, abusi e maltrattamenti in famiglia a danno di minori, dove il termine prescrizionale inizierà a decorrere dal diciottesimo anno d’età.

Poi è necessario incidere sui tempi morti del processo, investire sulle notifiche telematiche e sul processo penale telematico, modificare il 525 cpp evitando il rinnovo degli atti dibattimentali il cambio del giudice; al tempo stesso, bisogna continuare ad assumere personale togato e amministrativo come abbiamo fatto nei governi Renzi e Gentiloni. Per il personale amministrativo era più di 20 anni che il reclutamento era fermo. Dobbiamo sempre tenere presente che i processi lunghi costituiscono un danno e una sofferenza sia per gli imputati che per le vittime dei reati e per i loro familiari, che oltre a subire il peso del processo dovranno aspettare anni prima di ottenere giustizia. Inoltre non è così pacifico che la proposta del 5 stelle incentivi i riti alternativi perché l’imputato potrebbe avere interesse a ritardare il più possibile il passaggio in giudicato della sentenza, ritardando la fase esecutiva. “

E’ quanto dichiara Cosimo Maria Ferri componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati.