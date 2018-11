Roma. Conapo, Vigili del Fuoco senza uomini e mezzi durante l’emergenza maltempo

Agenpress. “Ancora una volta i Vigili del Fuoco di Roma si sono trovati ad operare con pochi uomini e mezzi durante l’emergenza maltempo, una situazione di affanno operativo che denunciamo da tempo, che si ripropone ad ogni emergenza e che poi viene sistematicamente ignorata dalle istituzioni”.

Lo rende noto Angelo Mogavero, segretario provinciale di Roma del sindacato autonomo Conapo dei Vigili del Fuoco.

“Oggi abbiamo ancora in coda circa 300 interventi dovuti al maltempo inevasi e abbiamo disponibili solo 3 autoscale in tutto il territorio provinciale di cui una ad Ostia ed una a Civitavecchia e solo una per tutta l’area metropolitana di Roma e la periferia Est, nord-est e sud-est. Eppure le autoscale sono preziosissime per questi interventi. Sono anni che segnaliamo la drammatica carenza di uomini e mezzi al Comando di Roma ma continuiamo a trovarci in questa situazione e a farne le spese sono i cittadini romani costretti ad aspettare tempi biblici per un intervento e i nostri uomini che sono costretti a lavorare in una situazione di maggior rischio, tanto è vero che solo negli ultimi giorni abbiamo avuto tre vigili del fuoco feriti” spiega il sindacalista del Conapo.

“Serve un intervento politico che riporti i Vigili del Fuoco di Roma a livelli di perfetta efficienza in quanto a uomini, mezzi e attrezzature. Ma servono anche dirigenti non reverenziali e che spieghino bene alla politica le cose come stanno, puntando i piedi per pretendere rispetto e sicurezza per i nostri uomini che rischiano la vita quotidianamente. E’ nei momenti delle emergenze che la macchina organizzativa e l’efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene messa alla prova, specie in una realtà complessa come quella di Roma. Ma il nostro personale si è trovato ancora una volta a dover operare senza risparmio e senza il giusto supporto di attrezzature e mezzi” è il messaggio che il sindacalista del Conapo, Angelo Mogavero, lancia “al ministro Salvini e al sottosegretario Candiani del ministero dell’interno”.