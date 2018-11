Sammarco (Forza Italia): Tajani avverte rischio isolamento in Europa

Agenpress. Le parole di Tajani che invitano al dialogo con l’Europa non sono solo il frutto del suo ruolo di Presidente ma sono dettate dalla sincera preoccupazione di vedere il nostro Paese correre il rischio di rimanere isolato.

I segnali che vengono dagli altri Stati non sono incoraggianti come dimostrano le dichiarazioni di Kurz e di Orban. Stare in Europa significa anche unirsi per cambiarla.

Il governo ha ancora margini per modificare il tiro su tante cose e in molti degli ultimi eventi (Tav, Tap, Ddl sicurezza) paga la sua inesperienza ma se le cose dovessero andare peggio gli italiani potrebbero cambiare in fretta i loro orientamenti. Come si dice “uomo avvisato” ….

E’ quanto dichira in una nota Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di Forza Italia nel Lazio.