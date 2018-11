“Falsificata l’intervista a Dijsselbloem”. Accuse al M5S. E scoppia la polemica

Agenpress – “Golpe finanziario contro l’Italia”. Con questo titolo il gruppo M5S all’Europarlamento ha rilanciato martedì su Facebook un’intervista tv a Jeroen Dijsselbloem. Nel video, prodotto dall’emittente Pandora di Giulietto Chiesa, si raccontava di come l’ex presidente dell’Eurogruppo avesse “invitato apertamente i mercati a punire l’Italia facendo salire gli interessi sul debito”.

Davvero? No, “l’intervista è stata manipolata”, attacca dal Pd Ettore Rosato. Nel video rilanciato dal M5s, visualizzato da 200 mila persone e condiviso da quasi 10 mila, le parole di Dijsselbloem, riferite da una voce fuoricampo, non corrispondono a quelle realmente pronunciate il 19 ottobre scorso.

Ma cosa ha detto Dijsselbloem? Che l’Italia non è come la Grecia perché i titoli di stato italiani sono detenuti in larga parte da banche e fondi di investimento italiani. Questo, ha affermato nell’intervista incriminata, rilasciata all’emittente Class Cnbc, “ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l’economia implode, questo si ripercuote sull’intera economia. Il pro è che basta che l’Italia lo capisca, che i consumatori lo capiscano, e può iniziare un percorso di correzione dall’interno”. Invece la speaker del video rilanciato da M5s riferisce che Dijsselbloem invita apertamente i mercati a lanciare un attacco alle finanze italiane, orchestrando un danno ai titoli italiani e facendo così salire gli interessi sul debito.

Ma, secondo il M5S, non si tratterebbe di una “manipolazione”. Quello della voce fuori campo era “come un editoriale”: il M5s, pubblicando il video, ha solo rilanciato “un libero commento”, si sostiene. Esplosa la bufera, Class Cnbc fa notare via Twitter che “i toni dell’ex presidente dell’Eurogruppo nell’intervista erano più che concilianti”. E lo stesso Dijsselbloem ringrazia chi, come il Corriere della sera, ha messo a confronto il video originale con la versione “falsificata”. “Le fake news diffuse dai grillini sono un attentato alla democrazia, una condotta eversiva”, afferma Patrizia Toia dal Pd. “E’ – accusa Andrea Marcucci – un movimento di falsari”.