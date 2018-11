Maltempo. Istituto Friedman: vicinanza a zone colpite dall’alluvione, serve ‘piano Marshall’

Agenpress – “L’Istituto Milton Friedman Institute ci tiene ad esprimere in questo difficile momento per il nostro Paese tutto il sostegno e la vicinanza ai cittadini e alle istituzioni dalle zone disastrosamente colpite dalla terribile alluvione e dal maltempo di questi giorni, in particolare in Veneto e in Trentino Alto Adige. Le valli del Veneto e del Trentino sono in ginocchio a causa di questa calamità, oggi nell’agordino al fianco del presidente Zaia anche uno dei nostri rappresentanti, Alessandro Musolino, pronto ad aiutare e a raccogliere informazioni affinché anche noi si possa contribuire nel sostenere le zone colpite. È necessario nei prossimi giorni che il Governo preveda un vero ‘piano Marshall’ per sostenere queste zone, tasse zero per tutte le imprese per almeno 2 anni, affinché il turismo possa ripartire, è necessario inoltre che tutti noi e i media ci si impegni nel non far cadere questi territori nel dimenticatoio. Ognuno di noi faccia la sua parte. Un sentito ringraziamento agli uomini e donne in divisa, alla protezione civile e ai tanti volontari, perché è grazie a loro che l’Italia ogni qualvolta avvengano fatti come questi si rialza e mostra al mondo la sua grande dignità e unità.” Così Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’Istituto Friedman.