Maltempo. Salvini. 200 mln di euro per le zone colpite. Borrelli. In Veneto situazione apocalittica

Agenpress – Il governo stanzierà i primi 200 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo in Italia. Ad annunciarlo è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando dei disastri registrati dal Veneto alla Sicilia. “La devastazione a Belluno, la montagna senza più alberi. Mi si stringe il cuore”, ha scritto su Twitter pubblicando un video dei danni provocati dal maltempo nel Bellunese.

“Il Veneto è in ginocchio, abbiamo avuto 160mila utenze senza energia elettrica, isolamenti telefonici e acquedottistico”, ha detto il governatore Luca Zaia.

“In questo momento otto frazioni sono ancora isolate, 100 persone sono state evacuate e 5mila utenze sono ancora da collegare. La situazione resta ancora drammatica, ma al di là di questo bisogna anche affrontare subito la ripresa delle delle attività delle fabbriche del territorio e il territorio stesso”.

L’ondata di maltempo, ha ricordato Zaia, ha fatto sì che “quasi 100mila di ettari di bosco non ci sono più, le frane non si contano intere strade sono da rifare. I Serrai di Sottoguda sono inesistenti”. “Dobbiamo intervenire subito, il problema non è solo di non recuperare la viabilità ma c’è il rischio di spopolamento che più ci fa pensare”.

La montagna veneta è diventata un “paesaggio lunare”, ha aggiunto Zaia. lanciando anche un appello ai cittadini “evitate il turismo delle disgrazie. Non siete d’aiuto. Aspettate che si ripristini bene la viabilità e poi cominciate ad andarci per andare a sciare o fare una gita, la montagna si aiuta anche così”. “Non deve serpeggiare la leggenda metropolitana che lì non vale la pena di andare – ha aggiunto – perché non c’è più nulla”. “Alla fiera di Longarone, Arredamont – ha rilevato facendo un esempio -, ci si arriva tranquillamente, si può andare per dare una mano agli artigiani espositori”.

In prima linea sul difficile fronte di Belluno anche il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli che spiega come servano interventi urgenti: “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto piu’ pesante. La situazione è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli”.

Nella mattinata del 3 novembre a Venezia sono stati registrati 105 centimetri di acqua alta sul medio mare che hanno “invaso” l’8% della città a cominciare da Piazza San Marco che è una delle aree più basse. Il dato è stato diffuso dal Centro maree del comune. Si tratta di una marea sostenuta pari al codice giallo. Le previsioni indicano una situazione analoga per domenica 4 mentre per lunedì 5 sono previsti 115 centimetri.