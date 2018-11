Dl sicurezza. Il Governo mette la fiducia. La polemica di De Falco e Fattori (M5S)

E’ iniziata, al Senato, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto sicurezza e immigrazione. In aula a Palazzo Madama ha iniziato a parlare il relatore, il senatore leghista Stefano Borghesi. Secondo quanto confermato da fonti governative di entrambi i partiti di maggioranza, M5s e Lega, il governo porrà la questione di fiducia al ddl. Tra i nodi da superare la contrarietà di almeno quattro ‘dissidenti’ 5 stelle che hanno annunciato la loro contrarietà al decreto, caro alla Lega e voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Salvini, che si trova in viaggio per il Ghana, ha fatto sapere che dovrebbe essere in aula domani per il probabile via libera definitivo.

Da parte sua, il senatore Gregorio De Falco che si era augurato non venisse posta la fiducia e aveva annunciato l’intenzione di votare alcuni emendamenti di Pd, Leu e Forza Italia: “Se metteranno la fiducia, vedremo – aveva aggiunto non escludendo un voto in dissenso – Io confido molto nelle parole di Di Maio che ha detto che alcune correzioni al dl Sicurezza potranno essere decise in Aula”.

Sul voto di fiducia, De Falco dice: “Spero ancora che il provvedimento in aula possa essere all’ultimo migliorato. Nel caso in cui dovesse essere posta la fiducia, valuterò la situazione. A quel punto la fiducia non si riferisce più al provvedimento ma al governo. Se su questo provvedimento può cadere il governo? Non lo so. Chi pone la fiducia pone in discussione, non io”.

Elena Fattori aspetta di leggere gli emendamenti del governo: “Io ho dato fiducia al nostro governo non presentando gli emendamenti, adesso studierò quelli proposti e se sarò d’accordo li voterò“, ha detto la senatrice. Che, intervistata da a Radio Cusano Campus, ha anche commentato le parole di Buffagni: “Minacce di espulsione dal M5S se non si vota la fiducia? Mi sembra un segnale di debolezza. I grandi imperi sono finiti quando si sono costruiti i grandi muri. Se il M5S si blinda si fa male da solo, perché il M5S è sempre stato una fucina di idee e di contributi sul merito. Una cosa che non si capisce è che il M5S non è fatto dai suoi leader, ma dal suo popolo”.