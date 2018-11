Maltempo. Conte in Sicilia visita le famiglie delle 12 vittime. “Stato di emergenza per più regioni”

Agenpress – Il premier Giuseppe Conte, dopo aver visitato la devastata Sicilia e le famiglie delle 12 vittime, ha annunciato lo stanziamento di un miliardo di euro “per interventi di sicurezza del territorio, per proteggere e salvaguardare le vite umane”.

Conte ha chiamato al telefono il Governatore siciliano Nello Musumeci. Il Presidente del consiglio e Musumeci si vedranno nei prossimi giorni a Roma. Il Presidente della Regione ha sollecitato il premier la dichiarazione dello stato di emergenza per la Sicilia “sia per gli eventi calamitosi delle scorse settimane sia degli ultimi giorni” e ha chiesto a Conte di potere partecipare al Consiglio dei ministro straordinario così come prevede lo Statuto. E da parte di Conte ci sarebbe stata “grande disponibilità”.

Come ricordato da Conte, le regioni più martoriate sono Calabria, Sardegna, Sicilia, alle quali si sono aggiunti Veneto, Friuli, Liguria, le Province autonome di Trento e Bolzano, e anche il basso Lazio. Il Consiglio dei ministri, la prossima settimana, delibererà lo stato di emergenza.

Il maltempo ha flagellato la Sicilia lasciando sul terreno 12 morti. Una tragedia che ha il suo epicentro a Casteldaccia, nel Palermitano, dove due famiglie sono state letteralmente spazzate via dalla piena improvvisa del torrente Milicia. A Vicari è morto un uomo, travolto dalla piena del fiume San Leonardo, mentre cercava un disperso. A Cammarata, nell’Agrigentino, due turisti tedeschi sono annegati nella propria auto. In 7 giorni sono 30 le vittime in Italia per il maltempo.

“C’è una vigile attenzione da parte del governo a operare un piano di investimenti e una parte molto cospicua riguarderà non solo le infrastrutture immateriali, ma anche quelle materiali. Sul dissesto idrogeologico abbiamo messo a disposizione del ministro dell’Ambiente un miliardo per pervenire a una sicurezza del territorio e quindi a una salvaguardia delle vite umane. E abbiamo messo a disposizione 59 milioni per l’autorità di bacino per regolare i flussi d’acqua. Quello che emerge è che è necessario avviare e completare un’opera di ripulitura dei letti dei fiumi per mettere in sicurezza il sistema idrogeologico”. .