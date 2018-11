Maroni. Salvini ha un progetto egemone, con la Lega che assorbe tutto il resto

Agenpress – “Non credo che l’alleanza tra Lega e Forza Italia sopravvivrà alle elezioni europee perché Salvini ha un progetto egemone, con la Lega che assorbe tutto il resto. Non dico che Forza Italia si farà assorbire, ma se vanno sotto il 5 per cento di fatto spariscono, ed è un rischio per loro se non si danno una mossa”.

Lo ha detto Roberto Maroni, per il quale “un grande successo elettorale della Lega potrebbe far nascere un nuovo sistema bipolare, la vera Terza Repubblica, con Salvini e la Lega da un lato e dall’altro un guazzabuglio con grillini e sinistra. Secondo me il leader di questa formazione potrebbe essere più Alessandro Di Battista che Roberto Fico per fare il leader politico non serve la dimensione istituzionale ma la leadership, che mi sembra Di Battista abbia”.