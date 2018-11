Maullu (FI): “Moscovici porta avanti assurda campagna elettorale contro l’Italia”

Agenpress. “Insieme agli altri burocrati europei, Moscovici sta portando avanti una vera e propria campagna elettorale contro il nostro Paese, servendosi dello spread e dei mercati come armi letali per mettere l’Italia all’angolo”.

Lo dichiara Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia.

“Che la manovra fosse da ritoccare era già stato ampiamente intuito anche senza l’intervento di Moscovici. Per giustificare un deficit del 2.4% non servirebbe una misura assistenzialista come il reddito di cittadinanza, ma un mastodontico piano di investimenti strategici, gli unici in grado di assicurare l’aumento del Pil e la crescita del Paese.

A giudicare tutto ciò, in ogni caso, sarà il popolo italiano, non certo un burocrate europeo. A Moscovici consigliamo di proseguire la sua campagna elettorale altrove, perché in Italia non troverà terreno fertile”.