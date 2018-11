Meteo. Giornata all’insegna delle piogge da Nord a Sud

Agenpress – AL NORD. Molte nuvole sulle regioni settentrionali per gran parte della giornata con piogge e acquazzoni diffusi anche intensi su Piemonte e Triveneto. Maltempo anche in serata e nottata con cieli nuvolosi associati a piogge diffuse.

AL CENTRO. Nuvolosità irregolare al mattino sul Centro con piogge e temporali sparsi su coste di Lazio e Toscana, variabilità asciutta altrove. Entro il pomeriggio fenomeni in estensione anche ai settori interni, più asciutto sulle coste Adriatiche. Residue piogge alla sera su Toscana, Umbria e Lazio.

AL SUD. Piogge sparse al mattino sulle regioni Peninsulari del Sud e sulla Sardegna ma con fenomeni in attenuazione, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge sulla Puglia meridionale.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Sud e in aumento al Nord, massime in diminuzione al Nord e sul Tirreno, in aumento altrove.