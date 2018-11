Papa: “Le tante guerre che deturpano il mondo trovano origine nella rivalità e nella vanagloria”

Agenpress. Le tante guerre che deturpano il mondo trovano origine nella rivalità e nella vanagloria. Ragionare solo in base al proprio “tornaconto” – dichiara Papa Francesco – è “una forma di egoismo, di segregazione”, mentre il messaggio del Figlio di Dio è esattamente il contrario: la “gratuità”, che “allarga la vita”, “allunga l’orizzonte, perché è universale”.

“Ci sono due cose che vanno contro l’unità”, insiste il Pontefice “la rivalità”, che alimenta anche il “chiacchiericcio”, e “la vanagloria”.

La rivalità è una lotta per schiacciare l’altro. E’ brutta, la rivalità: si può fare in modo aperto, diretto o si può fare con i guanti bianchi; ma sempre per distruggere l’altro e innalzare se stessi. E siccome io non posso essere così virtuoso, così buono, diminuisco l’altro, così io rimango sempre alto.