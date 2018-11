Processo Aemilia. Preso il sequestratore. Carabinieri: ostaggi liberati grazie a trattativa

Agenpress – Irruzione dei carabinieri e Francesco Amato, che da questa mattina teneva in ostaggio quattro persone in un ufficio postale, è stato bloccato e portato fuori. Poco prima aveva rilasciato due ostaggi. Alla vista dei militari che portavano fuori il condannato di Aemilia, c’è stato un applauso delle persone presenti. Le circostanze dell’intervento sono state spiegate dalle forze dell’ordine.

Gli ultimi quattro ostaggi, tre donne ed un uomo, sono stati rilasciati, poco prima delle 17 del pomeriggio, uno per uno da Francesco Amato. Poi l’imputato del processo Aemilia, condannato a 19 anni, asserragliato per oltre sette ore nell’ufficio postale di Pieve Modolena, alle porte di Reggio Emilia, ha buttato il coltello e si è consegnato ai carabinieri. A quel punto “c’erano le squadre del Gis pronte a intervenire perché poteva compiere qualche gesto ulteriore. C’erano anche gli uomini del comando provinciale che lo hanno avvicinato, circondato, portato in macchina e portato al comando”: così il generale Claudio Domizi, comandante legione carabinieri della Regione Emilia Romagna ha ricostruito gli attimi concitati della fine delle trattative. All’opera i negoziatori del comando provinciale di Reggio Emilia affiancati dai negoziatori del Gis.

Francesco Amato è stato arrestato per sequestro di persona. Al 55enne, originario di Rosarno, è stata anche notificata l’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dopo la condanna a 19 anni e un mese per associazione mafiosa nel processo ‘Aemilia’, a cui si era sottratto rendendosi per qualche giorno irreperibile.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, colonnello Cristiano Desideri, ha ricostruito parlando coi giornalisti il momento in cui Francesco Amato si è arreso. Cosa lo ha convinto? “Il tempo, la pazienza e il dialogo coi negoziatori, che gli hanno fatto capire che non avrebbe potuto ottenere quello che chiedeva”.

Francesco Amato “non ha mai minacciato gli ostaggi concretamente. Aveva una coltello con sé che non ha mai utilizzato concretamente per minacciare o fare del male agli ostaggi”, ha aggiunto il comandante dei carabinieri di Reggio, Desideri. La prima ad essere liberata, intorno alle undici di mattina, è stata una donna che poi è stata soccorsa dal personale sanitario fuori dalla filiale. Poi poco prima delle 17, Francesco Amato si è consegnato ai carabinieri liberando gli altri ostaggi: tre donne ed un uomo. Gli ostaggi, tutti dipendenti dell’ufficio postale tra cui anche la direttrice, sono in buone condizioni di salute.