Razzismo, Possibile: in piazza a Roma per combattere derive estremiste

Agenpress. “Possibile aderisce con convinzione alla manifestazione organizzata a Roma contro il razzismo. Da anni siamo impegnati a contrastare la deriva estremista in cui sta scivolando l’Italia, come testimoniano numerosi episodi di cronaca, come quello sulla Circumvesuviana a Napoli. La situazione era già grave nella precedente legislatura, quando i nostri appelli sono spesso rimasti inascoltati: con la maggioranza trainata da Matteo Salvini il quadro è ulteriormente peggiorato”.

Lo dichiarano la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, e Andrea Maestri, componente della segreteria dello stesso partito, annunciando la partecipazione alla mobilitazione promossa a Roma sabato 10 novembre.

“Le misure del decreto Salvini – aggiungono Brignone e Maestri – sono dannose e pericolose sotto tutti i punti di vista, compreso quello culturale. Perché contengono lo sdoganamento del razzismo: e non può essere accettato. Per questo è necessaria una risposta della vera maggioranza del Paese, quella antirazzista, che sabato sfilerà per le strade di Roma”.