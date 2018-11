Roma. Rachele Mussolini. La Giunta smetta di affossare Ama

Agenpress – “Ancora una volta sono vicina alle lavoratrici e ai lavoratori di Ama, in presidio da questa mattina insieme alle organizzazioni sindacali in Piazza del Campidoglio”.

“Credo che un’Amministrazione capace dovrebbe mettere le proprie aziende in condizioni di operare al meglio: quanto sta facendo la Giunta a cinque stelle va, invece, in tutt’altra direzione. Se non si dovesse procedere con l’approvazione del bilancio consuntivo, infatti, l’azienda rischierebbe seriamente di non poter portare avanti il proprio piano industriale e finirebbe con il perdere la solidità finanziaria con inevitabili conseguenze negative per la cittadinanza e per i lavoratori”.

Così Rachele Mussolini, consigliere capitolino Lista Civica “Con Giorgia”.