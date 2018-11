Europee. Acerbo (PRC): “Bene De Magistris, c’è bisogno di alternativa popolare”

Agenpress. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, dichiara:

“Non è un segreto che da tempo sollecitiamo Luigi De Magistris a un impegno diretto nella costruzione di un fronte popolare. Con Luigi abbiamo costruito un’esperienza positiva a Napoli in alternativa al Pd, alla destra e al M5S.

Apprezziamo l’appello per la radicalità e la consapevolezza della necessità di una rottura rispetto alle politiche dominanti da due decenni, il richiamo alla Costituzione e i contenuti delle lotte che abbiamo condiviso da anni, mentre quella che chiamano sinistra faceva cose di destra.

Abbiamo il dovere di costruire un’alternativa al governo gialloverde e a chi come il Pd ha svenduto diritti sociali e beni comuni. E collocata sul piano europeo in alternativa agli ex- socialisti. C’è bisogno di un’alternativa popolare in Italia e in Europa”.