Gardini (FI): per Asia Bibi ho firmato petizione da inviare al primo ministro del Pakistan

Agenpress. Mi auguro che il governo italiano si attivi in tutti i modi possibili per far uscire dal Pakistan Asia Bibi e la sua famiglia, accogliendo il disperato appello del marito, lanciato poche ore fa in un videomessaggio con il quale chiede supporto e protezione proprio al nostro Paese. Asia Bibi è stata vittima di una persecuzione solo perché cristiana”.

Lo dichiara in una nota l’On. Elisabetta Gardini capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo.

“E’ fondamentale, che il nostro governo dia un segnale forte e tangibile per il rispetto dei diritti umani e dei valori cristiani anche in considerazione della presenza nel nostro Paese di una folta comunità pakistana.

In qualità di Parlamentare Europeo ho firmato una petizione della collega croata Petir da inviare al primo ministro del Pakistan per consentire alla ragazza e alla sua famiglia il libero passaggio dal suo Paese verso qualsiasi Paese sia disposto ad accoglierla.