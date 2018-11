Sicurezza, Brignone (Possibile): Fiducia su decreto crea-illegalità, M5S piegato

Agenpress. “La fiducia posta sul decreto Salvini conferma che il Movimento 5 Stelle è sempre più piegato ai voleri della Lega. E ancora una volta le funzioni del Parlamento vengono umiliate, evitando il confronto al Senato su un provvedimento così importante, quanto pericoloso. Il tutto mentre il ministro dell’Interno continua a parlare di decreto Sicurezza, ma nei fatti è solo un decreto crea-illegalità che prima di tutto cancella la buona accoglienza degli Sprar. Per i migranti sarà quasi impossibile vedersi riconosciuti i diritti e avere dei percorsi di inserimento validi di inserimento. Quindi sarà alimentata ulteriormente la criminalizzazione di chi viene da un altro Paese”.

Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, commentando la decisione dell’esecutivo di porre la fiducia sul decreto.

“A Salvini – aggiunge Brignone – non interessa affatto migliorare le politiche sui migranti: il suo obiettivo è quello di tenere in vita il problema, facendolo anche crescere, per poi lucrarci in termini elettorali. Tutto già visto con la Bossi-Fini. Ma se in Parlamento viene impedito il dibattito, nessuno potrà fermare la mobilitazione. A cominciare dalla manifestazione di sabato prossimo, a cui Possibile ha già annunciato l’adesione”.