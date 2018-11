TAV, Porchietto – Giacometto (FI): non sorridiamo più sulle parodie del Ministro Toninelli

Agenpress. “Tunnel si tunnel no, ormai sono mesi che il ministro Toninelli fa finta di occuparsi della TAV. Noi piemontesi non riusciamo più a sorridere sulle parodie del ministro o sulle vignette del tunnel del Brennero, per noi la le opere sul nostro territorio sono elementi fondamentale per il futuro economico. Il segnale forte che il Piemonte compatto sta dando in queste ore ci ha visti da sempre al fianco di chi vuole creare il futuro per i nostri figli e non rubarglielo”.

Ad affermarlo i deputati piemontesi di Forza Italia Claudia Porchietto e Carlo Giacometto a seguito dell’annuncio di una manifestazione nazionale di Forza Italia a Torino prevista il 17 novembre in Piazza Palazzo di Città di fronte al Comune.

Concludono i due azzurri: “Ancora una volta con grande rispetto e senso dell’istituzione chiediamo al governo di provare altrettanto rispetto per i piemontesi e in primis dare un forte segnale positivo sulle infrastrutture e poi di sostituire un ministro non all’altezza della situazione”.