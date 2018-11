Coldiretti, Maullu(FI): “Nomina Prandini è ottima notizia”

Agenpress. “Il fatto che Ettore Prandini sia stato scelto per guidare Coldiretti rappresenta certamente un’ottima notizia che personalmente accolgo con grande favore in virtù del rapporto che ci lega, specialmente in una congiuntura particolarmente problematica in cui ai recenti danni del maltempo – 7 milioni di euro soltanto nelle campagne lombarde – si aggiunge anche la persistente miopia dell’Ue, che continua a operare dei tagli insensati alla Pac. A Prandini esprimo un grande in bocca al lupo, nell’assoluta certezza che saprà svolgere un ottimo lavoro”.