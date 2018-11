DL Sicurezza. Ciriani (FDI): “astenuti nostro malgrado. Salvini, che fine ha fatto lo sgombero dei campi rom?”

Agenpress – “Ci siamo astenuti perché la maggioranza ha deciso di tagliare ogni possibile collaborazione imponendo la fiducia Avremmo preferito affrontare la discussione dei nostri emendamenti perché in questo decreto mancano alcune cose per noi importanti, ma non è stato possibile e quindi nostro malgrado ci siamo astenuti”.

Lo ha detto Luca Ciriani, capogruppo FDI al Senato, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, riguardo i motivi dell’astensione di FDI dal voto di fiducia sul dl sicurezza. “

“Condividiamo la linea ispirativa del decreto, cioè rovesciare le politiche dell’accoglienza indiscriminata e fare una revisione delle politiche di sicurezza, però mancano troppe cose che per noi erano fondamentali come ad esempio la richiesta di inserire il reato di terrorismo islamico, il problema dello sgombero dei campi rom tanto caro a Salvini e alla Lega che però non viene toccato, il contrasto della mafia nigeriana e cinese”.

Contrattazione con M5S rende irrealizzabile la promessa di Salvini di portare avanti le istanze del programma di centrodestra? “In parte queste istanze vengono salvaguardate e infatti noi abbiamo votato a favore di alcuni provvedimenti –ha dichiarato Ciriani-. Il problema è che Salvini non governa da solo, ma con un partner molto ingombrante come il M5S che limita le sue possibilità. Il nostro compito era quello di cercare di spostare a destra l’asse del governo. Non ci è stato possibile farlo in maggioranza, cerchiamo di farlo all’opposizione stimolando la maggioranza ad essere più di destra. Questo decreto sicurezza l’avremmo preferito più di destra di quanto si voglia far credere e questo un po’ ci dispiace”.

Sul dl anticorruzione e la riforma della prescrizione. “Non appartiene alla civiltà del diritto italiano l’idea che una persona innocente fino a prova contraria possa essere sottoposta alla pena di un processo che non finisce mai. Per una persona innocente il processo è esso stesso una pena. La prescrizione si può allungare, si può discutere, ma non si può decidere che dopo il primo grado di giudizio una persona giudicata innocente possa essere sottoposta ad un processo che può durare anche altri 10 anni. Il principio deve essere che il cittadino ha diritto a un processo che duri poco. Si parla alla pancia dei cittadini facendogli credere che questo sia un provvedimento che stabilisce legge e ordine, in realtà è contro la legge e l’ordine, allungherà i tempi dei processi in maniera inaccettabili. Alla fine avremmo molti più processi e molto più lunghi”.

Sull’analisi di Maroni riguardo la Lega che assorbirà tutto il centrodestra. “La strada che abbiamo indicato è quella di un’alleanza di forze sovraniste conservatrice a livello europeo. Noi siamo consapevoli che il centrodestra come lo abbiamo conosciuto non esisterà più, andrà riformato, andrà riorganizzato, forse anche con nuovi partiti. La Lega fa il suo compito e lo fa bene, ma io credo che il centrodestra debba mantenere una vocazione plurale, con partiti più o meno forti ma uniti. Noi siamo impegnati ad organizzare un’aggregazione forte che sia alleata con la Lega e che sia fonte di attrazione anche per i delusi di Forza Italia e per chi con la Lega non ci vuole andare”.