Dl sicurezza. Grasso (LeU). Voterò contro il decreto Salvini, aggrava problemi, non li risolve

Agenpress – “Voterò contro il decreto Salvini e vi spiego brevemente il perché.

Dovrebbe risolvere il problema dell’immigrazione, ma lo complica”.

Cosi Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali, in un post su Facebook. “Negare la protezione umanitaria trasformerà decine di migliaia di immigrati regolari in clandestini. Potenzia le forze dell’ordine, ma su giustizia e contrasto alla mafia si fanno passi indietro. Lo scandalo, ad esempio, non è la vendita dei beni confiscati ma che il ricavato non sia interamente destinato a progetti di utilità sociale.

Da due giorni il Senato è ostaggio delle liti della maggioranza. Ancora una volta a discapito degli interessi dei cittadini.”.