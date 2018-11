Dl sicurezza. M5S. Pronta la scure sui dissidenti, per “comportamento particolarmente grave”

Agenpress – “In qualità di capogruppo ho segnalato ai probiviri il comportamento tenuto in Aula dai senatori Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura, che hanno avviato un’istruttoria nei loro confronti”. Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli. “Si tratta di un comportamento particolarmente grave visto che si trattava di un voto di fiducia al Governo”.

E proprio De Falco aveva annunciato in mattinata che on avrebbe partecipato al voto e sarebbe uscito dall’aula, perché “migliorare il decreto era un preciso dovere al quale il capo dello Stato ci aveva chiamato. Continuo a sostenere questo governo per la sua attività generale, per i suoi programmi”

Si allarga, intanto, il gruppetto dei dissidenti M5S al Senato. Risultano in congedo Mario Michele Giarrusso e Vittoria Bogo Deledda per motivi però di salute. Quindi, ai 167 senatori che compongono il totale dei gruppi della Lega (58) e del M5S (109) vanno scomputati i 5 “dissidenti” assenti e i 2 in congedo arrivando così a 160. Ma a sostenere il provvedimento (passato con 163 sì, 59 no e 19 astenuti) sono intervenuti: il fuoriuscito dai 5 stelle, ora nel Misto, Maurizio Buccarella e i due senatori del Maie, Adriano Cario e Riccardo Antonio Merlo. Si è invece astenuto l’altro ex grillino Carlo Martelli. Questi ultimi 4 parlamentari (i 2 fuoriusciti 5S e i 2 del Maie) avevano votato la fiducia al governo a giugno sommandosi in quella votazione ai 167 di Lega+M5S e arrivando a quota 171.