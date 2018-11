Fermare i cambiamenti climatici, domani evento al Parlamento Europeo con Pedicini (M5S)

Agenpress. “I cambiamenti climatici e l’inquinamento atmosferico ci uccidono. I tragici eventi degli ultimi giorni e le ultime evidenze scientifiche ne sono l’ennesima conferma.

Abbiamo l’ultima possibilità per cambiare rotta. Questa deve essere la madre di

tutte le battaglie per tutelare la salute dei cittadini europei. Ecco perché abbiamo

organizzato al Parlamento europeo un evento e fare il punto sulle misure che

l’Unione europea deve mettere in campo.

Non è più possibile perdere tempo”, così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini organizzatore dell’evento “Cambiare il clima per la nostra salute” che si terrà giovedì 8 novembre al Parlamento europeo di Bruxelles alle ore 10.

“Sono necessarie misure urgenti per raggiungere zero emissioni entro il 2050 e per

ridurre almeno del 55% entro il 2030 l’anidride carbonica che abbiamo emesso

nell’atmosfera. Bisogna innanzitutto eliminare i sussidi ai combustibili fossili e

passare a energie rinnovabili, andare verso l’efficienza energetica, riforestare e

implementare il riciclo dei rifiuti”, conclude Pedicini.