Genova, Pastorino (LeU): “Il Comune non venda Farmacie Comunali”

Agenpress. “Esprimo una forte preoccupazione per la volontà del Comune di Genova di vendere 8 farmacie comunali. Una Farmacia Comunale, non vende soltanto farmaci, ma è un presidio sociale, un punto di riferimento per le persone e gli anziani.

Parliamo di “aziende” oltretutto in attivo, visto che il precedente piano di ristrutturazione ha funzionato. Quindi un Comune che ha un’azienda in attivo perché la deve vendere? Solo per fare cassa, non pensando alle conseguenze di una città che ha bisogno di punti fermi. Nelle otto Farmacie Comunali lavorano 43 dipendenti, la maggior parte donne che non sanno ancora niente del loro futuro e non hanno nessuna garanzia di continuità”.

“Ricordo che questa Giunta Comunale appena eletta aveva affermato di non voler privatizzare nulla. E ora, iniziare a privatizzare, partendo da 8 farmacie comunali in attivo, è un errore gigantesco. Spero che il sindaco Bucci insieme alla sua Giunta si ravveda e cambi idea per il bene di tutti e della città”.