Istat: vendite settembre -0,8% su mese, -2,5% su anno. Unc: Italia ancora in crisi, consumi precipitano!

Agenpress – Secondo i dati Istat resi noti oggi, a settembre le vendite in valore scendono dello 0,8% su agosto e del 2,5% su settembre 2017.

“Italia ancora in crisi. I consumi tornano nuovamente a precipitare, sia su base mensile che annua, sia in valore che in volume, sia per la grande distribuzione (-1,2%) che per i piccoli negozi (-4,3%), sia per gli alimentari (rispettivamente -0,9% e -3,2%) che per i non alimentari (-1,7% la grande distribuzione, -4,6% piccoli negozi). Insomma, non si salva nessuno, salvo il commercio elettronico, che registra, però, la quart’ultima peggiore performance di sempre: +2,7%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se si confrontano i dati di oggi con quelli pre-crisi del settembre 2008, le vendite totali sono inferiori del 5,3%. Ma mentre la grande distribuzione, nonostante il calo di oggi, ha recuperato quanto perso durante la recessione, registrando un incremento del 6,1%, +8,7% per gli alimentari e +1,9% per i non alimentari, i piccoli negozi, invece, sono ancora nel tunnel della crisi. Rispetto a 10 anni fa, le vendite complessive sono ancora inferiori del 15,5%, quelle alimentari segnano un crollo del 14,1%, non alimentari -15,8 per cento” conclude Dona.

Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio

Differenza Totale Alimentare Non alimentare Totale Grande distribu-zione Piccole superfici Totale Grande distribu-zione Piccole superfici Totale Grande distribu-zione Piccole superfici Set 2018 – Set 2008 -5,3 6,1 -15,5 1,9 8,7 -14,1 -9,2 1,9 -15,8 Set 2018 – Set 2017 -2,5 -1,2 -4,3 -1,6 -0,9 -3,2 -3,1 -1,7 -4,6

Fonte: UNC su elaborazione dati Istat