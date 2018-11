Meteo. Deboli piogge al Nord. Nuvolosità al Centro. Instabile al Sud

Agenpress- Meteo. Deboli piogge al mattino su tutte le regioni settentrionali eccetto in Piemonte e Romagna. Durante la seconda parte della giornata si rinnovano condizioni di tempo localmente instabile con deboli piogge. Neve sulle Alpi oltre i 1600-1900 metri di quota. Nuvolosità irregolare al Centro Italia con deboli piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, più stabile sulle altre regioni. Fenomeni in generale esauriento in serata o nottata. Tempo instabile al Sud sulla Campania, Basilicata, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia orientale con nubi in transito e deboli o moderate precipitazioni associate. Stabile e più soleggiato sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Fenomeni in attenuazione in serata.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.