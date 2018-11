Porchietto (FI): inutile garantire il diritto alla legittima difesa se non si riconosce il diritto alla proprietà privata

Agenpress. “Lancio un appello al Governo affinché ascolti il grido d’allarme lanciato da Confedilizia in merito alle norme contenute nel DL Sicurezza che impedirebbero l’immediata esecuzione dei provvedimenti di sgombero ordinati dalla magistratura delegando ai Prefetti e ad altre autorità amministrative il momento di liberazione degli immobili occupati con reati”.

Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, componente della Commissione Attività Produttive.

“E’ inutile – conclude Porchietto – parlare di allargare il diritto alla legittima difesa se non si è in grado di tutelare il diritto alla proprietà privata. Non garantire il diritto allo sgombero immediato ordinato dalla magistratura, peraltro ribadito anche da recenti sentenze della Cassazione, mi pare un grave controsenso che allontana i cittadini dalla politica. Depositerò nelle prossime un ordine del giorno in merito”.