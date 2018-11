Roma. Supercat show 2018. Mi-ci porti?

SFILATE DI VANITÀ: DAL MAINE COON AL NORVEGESE DELLE FORESTE

È il felin-evento più importante d’Italia e uno dei più rilevanti al mondo, per bellezza ed eleganza degli esemplari. Tra le razze più ricercate i Selkirk Rex, rarissimi in Italia, sembrano dei Persiani col pelo più arricciato; i Bengal, quasi piccoli leopardi; i Turco Van, i gatti-nuotatori che in casa amano aprire cassetti e armadi e i Kurilian Bobtail delle isole russe Kuril con l’inconfondibile coda a pon pon. E poi ancora, Persiani, Esotici, Siberiani, Abissini, Maine Coon, ma anche i nudi Sphinx, British, Certosini, Blu di Russia, i Norvegesi delle Foreste, Ragdoll.

OLTRE 800 FELINI COL PEDIGREE E GATTI DI “RAZZA STRADALE”

Circa 800 magnifici felini col pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali esibiranno il loro charme su un palco di oltre 50 metri, e faranno anche da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale” in cerca di adozione, al corner adozioni a cura dell’ Arca onlus (www.igattidellapiramide.it), diretta da Marzia Pacelli, partner storico di SuperCat Show, per sensibilizzare l’opinione pubblica contro gli abbandoni e trovare casa a decine di gatti romani sfortunati, cuccioli e adulti). Torna al SuperCat anche l’Aida&a onlus che già in passato è intervenuta con un suo stand con tanti originali gadget raccogli-fondi.

PREMI “SUPERCAT DELL’ANNO”, “GATTO NERO” E “ARCA”

Se eleganza e bellezza impegneranno otto giudici internazionali per la nomina del “Trofeo Monge SuperCat dell’anno” (andrà al gatto che ha vinto più gare nella due-giorni), non mancheranno i Premi Speciali. Sabato : “premio gatto nero più anziano”, contro la superstizione; “premio gatto più anziano” (fra tutti, esclusi i neri) e “premio gatto dell’expo arrivato da più lontano”. Mentre domenica saranno premiati “il gatto nero più giovane”, “il gatto più giovane” (fra tutti, esclusi i neri) e il “premio Arca onlus” al trovatello con la storia più bella.

SuperCat Show, infatti, è in collaborazione con l’Arca onlus che gestisce l’oasi felina di Porta Portese del Comune di Roma. La due-giorni, tra le più importanti d’Europa, porta come sempre la firma dell’Associazione Nazionale Felina Italiana (www.anfitalia.it), che da oltre 60 anni opera sul territorio italiano ed è tra i soci fondatori della “Federation Internationale Feline”. Saranno due giornate ricche di gare di bellezza, tra gatti di razza e mici di casa, incontri con veterinari, etologi ed esperti del settore, mostre d’arte, giochi, seminari e tante adozioni del cuore.

100.000 VISITATORI NEGLI ULTIMI TRE ANNI

I numeri si commentano da soli: 100.000 visitatori negli ultimi tre anni, 11.000 mq di villaggio, 800 gatti da tutto il mondo che quest’anno si esibiranno su due mega-palchi, uno per i giudizi – in giuria 8 tra i più importanti giudici internazionali dell’Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI) – e uno per i “Best in Show”, le sfilate di bellezza, per conoscere razze e gatti in concorso. In più, stand e corner informativi, seminari di approfondimento, incontri con gli specialisti di settore, spazio bimbi con animatori e tanti nuovi giochi, un’intera area dedicata all’arte felina con mostre, iniziative e largo spazio alla cultura a partire da libri e stampa specializzata.

INDOVINA-CAT, CHE RAZZA DI GATTO SEI?

Non mancheranno lezioni “multietniche” dal mondo animale per grandi e piccini, perché conoscere e capire le diverse razze è il primo passo per una felice convivenza. Sul palco delle razze della Trainer saliranno almeno dieci gatti diversi per indovinare più razze possibili e il maggior numero dei quesiti formulati. La salute e il benessere degli animali domestici è importante: un pool di veterinari sarà a disposizione del pubblico di SuperCat Show per offrire consulenze gratuite (sezione Sos veterinari).

BAMBINI TRUCCATI DA SUPERCAT E ANIMAZIONI

Ad allietare i più piccoli, la festa “coi baffi” con tanti spettacoli. E poi ancora: “Gatti in posa”, un’area studio e set fotografico per foto ricordo a cura di Andrea Miliotti https://andreamiliottiphotographer.com; giochi per i più piccini alla Cat Show area, dove gli artisti di “Atelier Fantastico” (www.atelierfantastico.it), con tavolozza alla mano, truccheranno i bambini da SuperCat con mascherine e mantello.

CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTO AL GATTO” DI SCHESIR

Non mancherà la premiazione del concorso fotografico “Scatto al Gatto” di Schesir durante l’evento. Sono già in tanti ad aver caricato la foto del proprio micio nella photogallery della pagina facebook di SuperCat Show 2018. Gatti in posa, ritratti nelle loro irresistibili espressioni più buffe, tenere e sempre originali.