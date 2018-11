Sen. Licheri (M5S). Anche l’Europa ci chiede l’abolizione della prescrizione

Agenpress – “Non è assolutamente così. Non c’è nessun collegamento diretto con le due cose, sono due temi sicuramente delicati che toccano parti vitali del tessuto sociale italiano quindi è normale che vengano discussi ed è normale vi sia un confronto. Ma le due cose non sono oggetto di una trattativa, per l’amor del cielo”.

Lo ha detto Ettore Licheri, Senatore del M5S e Presidente della Commissione affari UE, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul Dl sicurezza in cambio di Dl spazzacorrotti?

Sui dissidenti M5S che sono usciti dall’aula non votando la fiducia al dl sicurezza. “Ho trovato positivo il fatto che siamo stati messi nelle condizioni di poter esprimere all’aula quelle che sono le ragioni del dissenso di alcuni colleghi. Ho apprezzato il fatto che il loro dissenso fosse circoscritto solo ad alcuni punti del DL, ma che da parte loro continua ad essere salda la fiducia nei confronti del programma di governo. Io personalmente non condivido questo atteggiamento critico perché ritengo sia stato fatto un passo sensibile in avanti per uscire da quella situazione di caos e di anarchia in cui versava il settore della gestione degli immigrati. Adesso c’è più razionalità nella gestione di questo fenomeno, questo credo che nessuno possa metterlo in discussione”.

Sulla riforma della prescrizione. “Parlando da avvocato penalista –ha affermato Licheri- dico che l’istituto della prescrizione non è un diritto inviolabile, è un diritto disponibile, tanto che lo stesso imputato può decidere di rinunciarvi. E’ una scelta politica il fatto che oggi lo Stato dica che non si mette più un limite per perseguire i responsabili di un delitto, perché non rinuncerà comunque ad assicurare alla comunità i responsabili. Questa è una scelta politica che abbiamo fatto e che io condivido. Contesto tutti coloro che rivestono di sacralità l’istituto della prescrizione e, da presidente della commissione affari UE, ricordo che è stato lo stesso Consiglio dell’UE a raccomandare all’Italia di sospendere sine die la prescrizione quando c’è una sentenza di condanna. La gente chiede che un processo porti a una sentenza, sia essa di condanna sia essa di assoluzione. Quando invece un processo si conclude con la prescrizione, questo rappresenta una sconfitta per lo Stato nella lotta alla criminalità”.

Sulla manovra. “Sono certo che non ci sarà alcuna sanzione da parte dell’UE –ha dichiarato Licheri-. Vedo che piano piano, anche nel dibattito interno italiano, stiamo convincendo tutti che era necessaria una manovra espansiva. Mi fa piacere che anche il PD finalmente abbia iniziato a parlare di politiche di investimenti, anche se loro sostengono che i nostri investimenti abbiano un moltiplicatore non particolarmente alto. Però partiamo tutti da questo dato condiviso: è necessario salire al 2,4% per far ripartire il Paese. Abbiamo fatto tutti insieme un passo in avanti e l’Europa sta cominciando a condividere questa nuova prospettiva, questo nostro nuovo approccio rispetto ai precedenti governi”.

Riguardo le tensioni con la Lega. “Io mi sento tutti i giorni con il mio ministro di riferimento che è della Lega. Dialogo talvolta più con i colleghi della Lega che con quelli del M5S, lavoriamo giorno e notte e lavoriamo molto bene. Poi è chiaro che ogni matrimonio attraversa momenti in cui marito e moglie possono litigare, però l’importante è che al termine del litigio il matrimonio ne esca ancora di più rafforzato”.