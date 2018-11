Unione Naz. Consumatori, esposto ad Antitrust e Arera su servizio Iene

Agenpress. “In relazione al servizio trasmesso ieri sera dal programma di Italia 1, Le Iene Show, relativo ai contatori del gas, l’Unione Nazionale Consumatori ha deciso di inviare un esposto sia all’Antitrust che ad Arera per accertare i fatti e verificare se gli errati conteggi dei consumi di metri cubi di gas denunciati nel corso della trasmissione dipendano da casuali anomalie o se il malfunzionamento dei contatori rientri in una pratica commerciale scorretta” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se poi le Authority accerteranno che quanto denunciato dal tecnico in incognito corrisponde al vero, ossia che ai consumatori fanno pagare dolosamente l’uscita per la verifica metrologica del contatore starato, operazione fortemente regolamentata, avendolo in realtà già sistemato da remoto, è evidente che saranno le Authority stesse, per competenza, a segnalare eventuali profili penalmente rilevanti alle Procure competenti per territorio” conclude Dona.