Asia Bibi. La Commissione Esteri Camera approva risoluzione per la protezione

Agenpress – “Asia Bibi è stata assolta delle accuse, perché ci sono contraddizioni nelle testimonianze”, ha dichiarato il presidente della Corte Suprema del Pakistan, Saqib Nisar, nella lettura del verdetto, citando il principio di “presunzione d’innocenza” in mancanza di prove certe. Una sentenza che capovolge il precedente verdetto di condanna a morte della cristiana 47enne e che non piace ai gruppi estremisti.

La sentenza non piace al partito radicale Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Tlp) che rappresenta i musulmani sunniti. Il suo leader, Khadim Hussain Rizvi, ha addirittura invocato la morte per il presidente della Corte Suprema, Nisar, e gli altri due colleghi che hanno emesso la sentenza: Asif Saeed Khosa e Mazhar Alam Khan Miankhel. Il partito, inoltre, ha chiesto le dimissioni del primo ministro, Imran Khan e chiesto ai sostenitori di scendere in piazza. Oltre a Islamad, manifestazioni si sono tenute a Karachi e Peshawar.

Asia è stata accusata di blasfemia nel 2009 dopo una discussione a Ittanwali, il villaggio del Punjab, dove è nata da una famiglia contadina e vissuta 40 anni con due sorelle. Nel 2010 un tribunale l’ha condannata a morte, ma il processo si era basato essenzialmente su testimonianze, in particolare su quella dello stesso uomo che l’aveva denunciata, Qari Mohammad Salam, imam della moschea locale.

Oggi la Commissione Esteri della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una risoluzione per favorire la protezione di Asia Bibi, mantenendosi in costante coordinamento con tutti gli Stati interessati, anche per eventualmente facilitarne il trasferimento in luogo sicuro.

“Con questa risoluzione il Parlamento italiano assicura il proprio convinto sostegno allo sforzo della comunità internazionale e all’impegno serio e costruttivo del Governo italiano per il positivo evolvere di questa vicenda”, ha commentato la Presidente della Commissione Esteri, Marta Grande.