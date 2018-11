Casalino. Pastorino (Leu). Portavoce premier offende down, dimissioni subito

Agenpress – “La posizione di Rocco Casalino è davvero indifendibile: deve dimettersi, subito, senza ulteriori tentennamenti. Il portavoce del presidente del Consiglio, in un audio, offende in maniera vergognosa le persone down e gli anziani. È vero che le frasi risalgono a qualche anno fa, ma visto il ruolo che occupa e lo stipendio che percepisce sarebbe il caso di dare un segnale chiaro, facendo un passo indietro. E se lui non volesse rassegnare le dimissioni, il premier Conte sarebbe chiamato a dimostrare di non essere uno yes-man del Movimento 5 Stelle, assumendo una decisione: cambiare il suo portavoce”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali.