Incontro Regioni-Ministro Costa: Bonaccini, confronto proficuo e costruttivo

Agenpress. “Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo e come Regioni diamo atto al Ministro della disponibilità. Abbiamo ribadito che la lotta al dissesto idrogeologico che purtroppo interessa gran parte del territorio nazionale deve essere una priorità e diventare un tema centrale per il Paese. Rispetto alla quale, però, ci deve essere la consapevolezza da parte del Governo che occorrono più risorse.

E’ questo l’appello che abbiamo rivolto al Governo durante l’incontro con il Ministro Costa”, lo ha dichiarato il Presidente Stefano Bonaccini al termine del confronto con il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nella sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Abbiamo preso alcuni impegni operativi fondati su una collaborazione fattiva per la velocizzazione degli interventi e la sburocratizzazione. Inoltre c’è un’intesa corale delle Regioni sulla necessità di fare ricorso ai fondi BEI per anticipare le risorse necessarie agli interventi cantierabili.

Infine – ha concluso il Presidente della Conferenza delle Regioni – abbiamo concordato con il Ministro l’istituzione di un gruppo di lavoro ristretto tecnico per lavorare da subito sulle soluzioni immediatamente percorribili per velocizzare l’uso delle risorse disponibili e partiranno dei Tavoli bilaterali con il Ministero e ogni singola Regione per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e per far fronte a specifiche difficoltà territoriali”.