Maltempo, Pastorino (Leu): Deficit sia usato per messa in sicurezza

Agenpress. “Non sono contrario all’aumento del rapporto deficit/Pil. Ma bisogna capire bene su cosa investire. Nei giorni scorsi il maltempo ha colpito con forza moltissime zone del nostro Paese. Io, da deputato ligure, sono stato a Rapallo dove c’erano scene di distruzione. Ecco quelle zone necessitano di investimenti, per la messa in sicurezza e contro il dissesto idrogeologico, altrimenti si rischiano ulteriori perdite per il turismo non solo dai prossimi giorni ma anche per la stagione estiva”.

Lo afferma il deputato genovese Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, durante la partecipazione alla trasmissione Frankenstein su Rai 2.

“Battere i pugni sul tavolo con l’Unione europea – aggiunge Pastorino – non sempre porta risultati, come dimostrano gli ultimi rilievi di Bruxelles. Ma nella mediazione può aiutare la qualità della spesa fatta per l’aumento del deficit”.