Manovra. Moscovici. Dialogo con l’Italia ma deve rispettare le regole, no compromesso

Agenpress – “Bisogna rispettare le regole, la Commissione deve applicarle e non può fare altrimenti che agire nel quadro delle regole. Spero in una soluzione comune, voglio un dialogo con l’Italia”.

Lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici rispondendo a una domanda sull’Italia.

“Non si può avere una specie di negoziato in cui si dice ‘io ne prendo un po’ sì e un po’ no’, questo è qualcosa che non possiamo fare” anche perché, la Commissione non può e non deve fare altrimenti” perché “nessuno vorrebbe o comprenderebbe se facesse altrimenti” dal far rispettare i Trattati e le regole, che sono “la sua ragione d’essere”.

“Sono stato sempre per la flessibilità quando un Paese ha per esempio conosciuto catastrofi naturali, ma esistono regole e dobbiamo farle rispettare”, ha detto ancora, sottolineando come “la parola compromesso mi mette a disagio, mi sembra che non sia quella giusta”.

“Possiamo e dobbiamo avere un riavvicinamento” tra Bruxelles e Roma “ma questo deve avvenire nel quadro del rispetto delle regole”, ma se per compromesso tra Italia e Commissione si intende “trovare una soluzione comune” nell’ambito delle regole “mi va bene, se l’idea è invece che ci si trovi a metà strada sul rispetto delle regole, questo non vedo come sia possibile”.