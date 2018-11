Petfood: arriva la guida: “Cosa c’è nella ciotola?”

Agenpress – “Posso dare al mio cane gli avanzi della tavola? E’ vero che gli additivi usati nel petfood sono dannosi?: sono queste alcune delle domande che i pet lovers ci pongono più frequentemente e ai quali abbiamo voluto dare una risposta realizzando la guida ‘Cosa c’è nella ciotola?’, scaricabile gratuitamente dal sito www.consumatori.it”. E’ quanto si legge in una nota dell’Unione Nazionale Consumatori, la prima Associazione di consumatori in Italia fondata nel 1955.

Da una recente ricerca (Kantar Millward Brown per Purina, 2017) emerge che, quando si parla di trasparenza nel mondo del petfood, i consumatori (55% del campione) spontaneamente pensano alla chiarezza delle informazioni sugli ingredienti e alle rassicurazioni riguardo i test sugli animali.

“Se conoscere le informazioni sugli ingredienti rappresenta una prima grande necessità anche per il petfood -dichiara l’Avv. Massimiliano Dona, Presidente dell’UNC– i consumatori che scrivono ai nostri sportelli sono interessati soprattutto al benessere degli animali. Ecco perché vogliamo sapere di più anche sulle fasi di sviluppo dei prodotti, cosa che contribuisce alla percezione di trasparenza e fiducia nei confronti degli alimenti per gli animali da compagnia. Spesso però -prosegue Dona- questa fiducia rischia di essere condizionata da fake news che, come per altre categorie merceologiche, circolano in particolar modo sul web, creando falsi allarmi e contribuendo a confondere le idee dei consumatori”.

“Proprio per sgombrare il terreno da false credenze e rispondere ai dubbi più frequenti, abbiamo ideato questa guida, realizzata con la collaborazione di Purina, con tanti utili consigli: dagli ingredienti alla normativa, dalla preziosa testimonianza degli esperti al nostro vademecum -conclude Dona- non mi resta che augurarvi buona lettura!”

“Rendere facilmente accessibili le informazioni sui prodotti e i consigli sulla cura degli animali da compagnia è uno degli impegni di Purina. Siamo consapevoli che le informazioni sui prodotti, anche se disponibili in quantità, non siano sempre di facile comprensione per i pet lovers e per questo siamo costantemente impegnati nel realizzare campagne informative e di trasparenza che possano aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli” dichiara Marco Travaglia, Direttore Generale di Purina Sud Europa. “Siamo convinti che questa guida vada in questa direzione e per questo -conclude Travaglia- siamo felici di aver messo le nostre ricerche e la nostra scienza a disposizione di UNC e di tutti i pet lovers”.