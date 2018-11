Prescrizione. Molinari (Lega). “Trovata la quadra”. Gelmini: avete ceduto “a foga manettara del M5S”

Agenpress – “Fumata bianca: abbiamo trovato la quadra”. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari lasciando Palazzo Chigi al termine del vertice dedicato alla riforma della prescrizione.

“Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, pur con l’entrata in vigore del provvedimento posticipata al 2020, è un abominio giuridico assurdo e inaccettabile”, replica in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, secondo cui “la Lega ha ceduto alla foga giustizialista e manettara del Movimento 5 Stelle”. “La maggioranza sta perpetrando in queste ore in Parlamento assurde forzature regolamentari per strozzare il dibattito e per celare le sue spaccature, e per questo in Aula a Montecitorio abbiamo manifestato il nostro sconcerto occupando i banchi del governo. Nel frattempo Bonafede parla da solo su Facebook e Salvini ha abdicato a Di Maio. Una deriva davvero pericolosa”.