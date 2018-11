Agenpress. Secondo recenti stime, oltre 2,1 miliardi di persone vivono senza avere acqua utilizzabile nelle proprie case. Le statistiche della sete sono drammatiche: almeno un miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile.

Sono inoltre tra i 3 e i 4 miliardi le persone che non hanno a disposizione una quantità sufficiente di acqua potabile.

In base a dati dell’Unicef, ogni giorno oltre 700 bambini muoiono per malattie legate all’acqua non pulita e alle scarse condizioni igienico-sanitarie. L’acqua contaminata porta malattie come tifo, colera e dissenteria, poliomelite e diarrea.

Un quadro drammatico che, per Save The Children, è legato alla morte di 1 bambino su 5 sotto i cinque anni.