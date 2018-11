A Genova parte il tour dell’UGL: un dialogo sulle infrastrutture e sviluppo dell’Italia

Agenpress. Si è svolta a Genova la prima tappa del tour “La questione settentrionale. Infrastrutture e sviluppo dei territori” organizzato dall’UGL per discutere sullo sviluppo infrastrutturale in Italia con l’obiettivo di favorire la crescita socioeconomica del Paese.

“Lo sviluppo delle infrastrutture è strettamente legato all’incremento dell’economia non solo locale, ma di tutta l’Italia. Per questo è necessario pensare a un ‘piano Marshall’ di investimenti volto al riassetto idrogeologico del territorio e che punti alla messa in sicurezza soprattutto degli edifici scolastici e sanitari pubblici. In tal senso, è opportuno sensibilizzare il Governo affinché si avviino anche piccole opere di investimento, economicamente sostenibili, capaci, però, di innescare un reale cambiamento, necessario per aiutare i cittadini e le economie regionali.” Ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, durante la conferenza.

“Genova è una città ferita nel cuore, ma che ha la forza e la voglia di risollevarsi, per questo invito le Istituzioni ad accelerare i tempi di ripristino della viabilità, che sta causando gravi disagi alla popolazione,” conclude Capone.