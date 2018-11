Asti, Brignone (Possibile): Geometra ucciso, serve stretta sulle armi

Agenpress. “La morte del geometra a Portacomaro d’Asti, dopo gli spari esplosi da un 90enne, si aggiunge a un lungo elenco di vittime per arma da fuoco, per mano di persone che detenevano legalmente la pistola, come in questo caso stando alle prime informazioni. Si tratta di una strage silenziosa, che non è solo frutto del caso: la colpa è dell’eccessiva presenza di armi nelle case degli italiani. Il ministro della Giustizia Bonafede, qualche giorno fa, sosteneva che in Italia è difficile possedere un’arma: le statistiche e i fatti dicono ben altro. Ed è importante sottolineare che questi delitti possono essere evitati”.

Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, in merito al delitto avvenuto in provincia di Asti.

“Queste tragedie – aggiunge Brignone – sono quindi l’evidenza che è necessario bloccare qualsiasi legge che possa armare gli italiani, come quel grande incentivo a prendere la pistola che è la riforma della legittima difesa a trazione leghista. Al contrario, proprio come dicevano i 5 Stelle con Di Maio e Di Battista quando erano all’opposizione, serve contrastare la lobby delle armi e diminuirle”.