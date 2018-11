Dissesto idrogeologico. Ministro Costa: “Pronti a partire con gruppo lavoro Regioni-ministero”

Agenpress. Dopo l’incontro con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 novembre il ministro dell’ambiente, Sergio Costa, continua i confronti e gli approfondimenti per arrivare al varo di quello che lui stesso ha definito una sorta di Piano Marshall contro il dissesto idrogeologico nel nostro Paese. il 9 novembre l’ incontro col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, per coordinare il contrasto al dissesto idrogeologico “e’ stato fruttuoso.

Erano presenti anche membri del Mef e della Protezione Civile. Non si è parlato della fase emergenziale ma di quella strutturale, l’obiettivo è ottimizzare il coordinamento. Quando ci sono, le risorse vanno spese, bisogna aprire piu’ cantieri possibile”, spiega Costa al termine e aggiunge: “Puntiamo a varare il Piano se possibile entro fine anno, almeno per dare una visione concreta degli step”.

“Ci sono cose per cui non c’è necessita’ di norma – sottolinea il ministro – e altre sì. Se è qualcosa di emergenziale va in decreto legge, altrimenti va in ddl”. L’incontro e’ stato “positivo perché tutti hanno dato il loro contributo. Martedi’ ci vedremo di nuovo in chiave tecnica, e non politica, per fare una sintesi del lavoro fatto oggi.

Il ministero dell’Ambiente è capofila ma ciascuno dira’ cosa si può fare in chiave tecnica. Stiamo facendo veramente un bel lavoro, contiamo di uscire al più presto con questo Piano sul dissesto idrogeologico e quando dico ‘al piu’ presto’ mi riferisco a settimane”, afferma il ministro.

“Le risorse quando ci sono si devono spendere: la mia linea è più cantieri possibile”. Occorrono approfondimenti per capire cosa si può fare per accelerare: “Ad esempio: i presidenti delle Regioni che sono commissari straordinari hanno tutti gli strumenti per accelerare? Se no vediamo quali strumenti possiamo dare loro”. E a proposito della collaborazione con le Regioni, Costa ha ricordato di essere stato ascoltato ieri dalla Conferenza delle Regioni, “io ho già firmato una richiesta di costituzione di un gruppo di lavoro con una Regione del nord, una del centro e una del sud per rappresentare tutte le problematiche per cui già da lunedì si inizia”.

Nell’attuazione del piano, aggiunge il ministro, saranno coinvolte varie strutture. “Si è parlato – ha spiegato – di Investitalia, di Sogesid, la struttura del Mef presso il Ministero dell’Ambiente, formata da ottimi ingegneri dell’ambiente, perchè non aiutare con loro le Regioni che hanno bisogno di assistenza?” Quando “sono stato audito alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno gradito molto perché finalmente – conclude Costa – abbiamo definito il quadro delle risorse disponibili. Prima c’era solo un ‘sentito dire’ che nella pubblica amministrazione non funziona. Ora, invece, tutti i presidenti di Regione, che sono anche commissari straordinari, sanno esattamente cio’ che hanno a disposizione”.