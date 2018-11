Souad Sbai (Centro Studi Averroè): Isis, rivendica l’attacco di Melbourne, fatto gravissimo mai abbassare la guardia

Agenpress – Come si vede pur in un continente così lontano e pacifico come l’Australia il terrorismo dell’Isis è sempre in agguato. In un tweet dell’agenzia Amaq, organo dell’Isis, ne è stata rivendicata la paternità . L’uomo ha lanciato un’auto, carica di bombole di gas, contro un centro commerciale, l’ha incendiata ed ha accoltellato i passanti uccidendone uno e ferendone altri due. Un fatto gravissimo che ha turbato la città di Melbourne che già lo scorso anno era stata oggetto di un attentato simile. Quello che lascia dubbi è come mai una persona già nota all’intelligence abbia potuto agire indisturbata. Purtroppo contro questi criminali non si deve mai abbassare la guardia. Così in una nota Souad Sbai ex parlamentare e presidente del Centro Studi Averroè .