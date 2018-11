Pronto soccorso, iter di riforma in corso

Agenpress. In riferimento alle notizie trapelate sulla stampa in questi giorni riguardo alle nuove indicazioni e linee di indirizzo per il Pronto soccorso (Obi e triage), il ministero della Salute precisa che si tratta di atti predisposti negli anni passati e tuttora in fase di valutazione tecnica.

Diversamente, il gruppo di lavoro per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto soccorso – che potrà rivedere e se ritiene integrare i citati documenti – è stato istituito con decreto ministeriale e si insedierà nelle prossime settimane, completato il relativo iter di registrazione presso le strutture competenti.