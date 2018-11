Cesa (Udc): Raggi assolta, Di Maio – Di Battista cosa festeggiano? Le critiche non erano certo gratuite visto il suo operato

Agenpress. Nel commentare la vicenda della Raggi il vice premier Di Maio così come il suo altera ego Di Battista non ha perso l’occasione di attaccare i giornali e i giornalisti definendoli degli infimi sciacalli. Forse Di Maio non ha l’idea della libertà di stampa. E nemmeno Di Battista visto che approfitta per definire i giornalisti “pennivendoli-puttane”.

Ma cosa festeggiano? Sulla Raggi le critiche non erano certo gratuite visto il suo operato da incapace grave e a causa anche del suo immobilismo Roma ha decuplicato i suoi problemi. Così in una nota il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.