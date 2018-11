Iannone (Fdi). Inaccettabile caso di malasanità e De Luca resta immobile

Agenpress. “De Luca aveva promesso la rivoluzione della sanità in Campania ed invece mai come in questo momento, gli ospedali sono nel caos e in uno stato di degrado senza precedenti” Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Oggi un gravissimo caso di malasanità ha purtroppo coinvolto una donna ricoverata e intubata in uno ospedale di Napoli, la quale è stata trovata nel suo letto sommersa dalle formiche. È una vergogna che si sia verificato un simile episodio e sembrerebbe non essere un caso isolato. Pare infatti che già in passato sia stata denunciata la presenza di insetti e scarafaggi all’interno dell’ospedale. Dov’è il cambio di passo promesso da De Luca?” incalza il senatore Fdi. “Presenterò nei prossimi giorni un’interrogazione al Ministro Giulia Grillo per accertare responsabilità e cause di quanto avvenuto. È inaccettabile che i malati siano trattati in questo modo” conclude il senatore Iannone.