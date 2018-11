Livigno. Bimbo di 5 anni lasciato da solo in casa con 10 cani

Agenpress – Da solo a cinque anni chiuso in casa circondato da dieci cani di grossa taglia che sporcavano dappertutto: così trascorreva le sue giornate un bambino figlio di due 40enni italiani a Livigno.

Una vicenda assurda quanto terrificante della cui esistenza, da quanto emerso dalle indagini, tanti probabilmente sapevano. Ora il bambino, che non frequentava l’asilo, è stato affidato ai servizi sociali, mentre le procedure giudiziarie si sono attivate e i genitori rischiano la patria potestà.

La coppia usciva la mattina per andare a lavorare in un negozio del paese ed il piccolo restava in casa con i cani che facevano tutti i loro bisogni nell’abitazione. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, la situazione igienico sanitaria era terribile. Della vicenda si occupa la Procura per i minorenni di Milano.