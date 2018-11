On. Sgarbi (FI): Sala, non è disprezzo per il Meridione, solo incomprensione geografica

Agenpress. C’è meridione e meridione. Ha torto Sala sindaco di Milano ma non ha ragione Mastella. Il riferimento di Sala ad Avellino (e comunque non a Benevento) non è una mortificazione per il Meridione, ma è un errore analogo a quello che Di Maio fece pensando che Matera fosse in Puglia.

Quando Sala ha parlato dei centri commerciali di Avellino pensava evidentemente alla città di Di Maio, che è invece Pomigliano. E, al di là della posizione geografica, è vero che il modello culturale di Pomigliano si rispecchia nel pensiero di Di Maio, la cui ignoranza la città di Pomigliano ha premiato votando lui invece di me.