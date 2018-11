Paziente ricoperta da formiche a Napoli, il ministro Grillo invia i Nas e chiede spiegazioni a De Luca

Agenpress. Per quanto riguarda il caso di cronaca segnalato dalla stampa con un video in cui si vede una paziente allettata e intubata ricoperta dalle formiche presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, il ministro della Salute, Giulia Grillo, già questa mattina ha interessato il competente NAS dei Carabinieri che ha effettuato un’ispezione per mettere in atto le verifiche e acquisire ogni elemento utile a fare chiarezza sull’episodio.

“La stanza del reparto di Medicina, al secondo piano della struttura, è stata sigillata, l’area bonificata e i pazienti trasferiti presso altri reparti.

Chiederemo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, un dettagliato piano di interventi affinché episodi simili non si verifichino più”, precisa il ministro Grillo.